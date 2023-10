F1: Toto Wolff considera que outros pilotos “provavelmente” seriam desclassificados em Austin

Apesar da Mercedes estar embaraçada pela desqualificação de Lewis Hamilton no final do Grande Prémio dos EUA, além de uma certa frustração pelo que aconteceu, como disse James Allison a meio desta semana, Toto Wolff garante que voltariam a cometer essa imprudência, uma vez que tudo se deveu ao piso do traçado de Austin e ao facto de ter sido uma prova com formato Sprint, em que os carros entram em parque fechado logo na sexta-feira, sem possibilidade de alterar…...