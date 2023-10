WRC/Rali da Europa Central: Kalle Rovanperä, líder à “prova de tudo”…

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) lideram confortavelmente o Rali da Europa Central ao cabo do primeiro dia de prova, com 36.4s de avanço para Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) com Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) em terceiro 10.8s mais atrás.A chuva intensa e a lama escorregadia em cima do asfalto, receberam as equipas do Mundial de Ralis, que enfrentaram seis provas especiais no primeiro dia completo do rali, que incluiu seis troços de asfalto…...