GP EUA de F1: Erros de Mercedes dão vitória a Verstappen

Max Verstappen venceu o Grande Prémio dos Estados Unidos da América, uma prova que poderia ter ficado nas mãos Lewis Hamilton se a Mercedes não tivesse cometido dois erros. O Circuit of the Americas, para além de ter subidas e descidas bastante íngremes, o que obriga a ter cuidado com a placa de madeira que limita a altura ao solo de todos os carros de Fórmula 1, tem muitos ressaltos que obrigam a que as equipas levantem os seus monolugares…...