Fórmula 1: Grandes Prémios ‘fixos’ e ‘alternados’?

A Liberty Media sabe que há muitos promotores de diversos países a bater à porta da Fórmula 1, e nesse contexto anda a tentar que o calendário da F1 chegue às 25 corridas. Mas as equipas não estão muito para aí viradas, pois sabem bem a dificuldade que já é com 24.O calendário de 2024 prevê 24 Grandes Prémios, o Acordo da Concórdia estipula um máximo de 25, mas as equipas têm visões diferentes face ao mesmo problema. Por exemplo,…...