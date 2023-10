F1, GP EUA: A 50ª vitória da carreira de Max Verstappen foi exigente 

Foi uma corrida dura, percebeu-se pelas respostas ao engenheiro de corrida, que exigiu muito de Max Verstappen. Quando recuperou a liderança após a segunda paragem para troca de pneus, o problema dos travões obrigou a uma gestão que não é comum do RB19, o que fez com que o neerlandês tricampeão do mundo de Fórmula 1 entrasse na última volta com uma vantagem muito inferior ao que que é normal esta temporada para o segundo classificado, o britânico Lewis Hamilton. …...