A Fórmula 1, os Estados Unidos e o efeito Drive to Survive

A presença de público em Austin é uma excelente prova do crescimento que a F1 tem vindo a ter nos Estados Unidos, o recorde de público que ali existiu no ano passado, também decorrente do efeito Drive to Survive, mas tem sido difícil para a F1 replicar esse tipo de choque noutros lados, o crescimento repentino Estados Unidos, tão ascendente e acentuado nos últimos anos.Contudo, os números de 2023 já refletem a reação dos norte-americanos a uma competição que tem…...