Calor e humidade extremos: uma nova preocupação para a Fórmula 1

Depois de tudo o que se passou no GP do Qatar de F1, em que os pilotos sofreram imenso com o calor, a grande maioria teve desidratação muito intensa, exposição aguda ao calor, alguns, vómitos, e houve mesmo quem tivesse quase desmaiado dentro do monolugar durante a prova.Por tudo isto, são importantes as lições a tirar desse castigo sofrido pelos pilotos na última corrida pelo que será agora a altura da FIA intervir e pensar como vai regular a temperatura…...