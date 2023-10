Apesar de tudo o que as separa, FIA está “em dívida” com a Liberty Media

Assumindo-se como diferente dos seus antecessores na liderança da FIA por ter vindo de um membro associado da entidade federativa, Mohammed ben Sulayem tem vindo a reforçar a mensagem que a organização que dirige está ao serviço do desporto e que não pode servir unicamente aos promotores ou sequer à vontade do seu Presidente. Esta ‘diretiva’ tem entrada em confronto com os detentores dos direitos comerciais da Fórmula 1, e apesar do Presidente da FIA considerar que estará “sempre em…...