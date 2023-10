F1, GP do Qatar: Ferrari e Aston Martin perdem para as suas rivais

A Ferrari não se mostrou capaz de acompanhar a McLaren e a Mercedes, acabando por ser envolvida numa luta com o Aston Martin de Fernando Alonso, tendo batido o espanhol devido a um dos raros erros deste. O circuito de Losail não seria um dos mais fáceis para o carro de Maranello, com as suas curvas de alta velocidade a expor a debilidades do SF-23. Para além disso, o novo asfalto de Losail estava ainda bastante escorregadio, tendo Charles Leclerc…...