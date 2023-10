F1, Lições do GP Catar: Verstappen dominou e conquistou tricampeonato, mas McLaren aproximou-se

Max Verstappen continua a alcançar os seus objetivos e foi novamente bem sucedido na corrida do Grande Prémio do Catar e nem precisava de vencer para fechar de vez as contas do título mundial pela terceira vez consecutiva. Era uma questão de saber quando é que isso acontecia, porque existiam poucas hipóteses de lhe ‘fugir’ este campeonato, tal é o seu domínio no atual panorama da Fórmula 1. Ainda assim, a McLaren esteve mais próxima do piloto neerlandês. A razão…...