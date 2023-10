GP Catar F1: Russell salvou o dia, após desastre da primeira volta

Acabou por não ser tão mau quanto poderia ser, mas fica uma imagem má da Mercedes, numa altura em que tinham boas perspectivas na luta direta com a Ferrari. O acidente entre Lewis Hamilton e George Russell podia ter resultado no final de corrida para ambos, mas o mais novo dos dois britânicos conseguiu recuperar e terminar no quarto posto da classificação. A Mercedes termina o GP do Catar com mais pontos somados do que a Ferrari (21 contra os…...