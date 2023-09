“Não há entusiasmo suficiente no WRC e isso tem que mudar rapidamente”: o que vai fazer a FIA?

A M-Sport continua à espera das decisões do Promotor do WRC e especialmente da FIA, que é a entidade que tem de chancelar tudo, quanto ao que irá fazer para ‘arrebitar’ o Mundial de Ralis, que todos hoje em dia assumem já ter tido melhores dias. O problema não está na tecnologia, nem nos pilotos, que mesmo não sendo a melhor ‘colheita’ de sempre do WRC, está longe de ser a pior.O problema está nos custos que impedem mais marcas…...