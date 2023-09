F1: McLaren / Toyota, a nova dupla forte para o futuro?

Desde a assinatura de contrato entre a McLaren e o piloto da Toyota Ryo Hirakawa, que compete neste momento no WEC, que os rumores de uma parceria entre as duas marcas se têm multiplicado. É uma ideia que poucos imaginaram até agora, mas que faz todo o sentido. O grupo Toyota manteve em 2022 a liderança sendo o maior construtor do mundo de veículos automóveis, com 10,483,024 de unidades vendidas. A força da Toyota no mundo dos automóveis é inquestionável…...