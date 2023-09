F1: “Congelamento’ dos motores não impede Honda de evoluir

São boas notícias para a Red Bull e se calhar péssimas para os seus adversários. Apesar da parceria entre a Red Bull e Honda, que resultou, até este momento, na conquista de dois campeonatos do mundo de construtores de Fórmula 1, estar a caminhar para o seu fim, os nipónicos querem triunfar até 2025 com a equipa de Milton Keynes e estão dispostos a trabalharem na evolução da atual unidade motriz até onde for possível. A história da Honda na…...