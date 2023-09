F1: Números das redes sociais sofrem com o domínio de Max Verstappen

As redes sociais podem ser usadas como um barómetro da popularidade de um desporto. E neste capítulo, a época 2023 tem feito mal à F1. Segundo um estudo da Buzz Radar, uma empresa que analisa dados e padrões de redes sociais, a popularidade da F1 caiu a pique este ano. Os seus dados sugerem que as menções à F1 nas redes sociais diminuíram 70,2% nos primeiros cinco meses deste ano, em comparação com o mesmo período de 2022, com uma…...