GP do Japão de F1: 5 Histórias do paddock

Foram muitas as conversas no paddock de Suzuka, versando inúmeros assuntos que passaram pela Honda, Toyota e Andretti e não só. Honda financia Tsunoda?Yuki Tsunoda foi confirmado pela AlphaTauri por mais uma temporada, juntamento com Daniel Ricciardo, sendo mais ou menos compreensível, uma vez que tem vindo a realizar uma boa temporada, tendo progredido bastante em 2023 relativamente ao ano transato.No entanto, alguns observadores chegaram a equacionar a sua saída, dado que o piloto nipónico é da esfera da Honda…...