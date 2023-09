F1, GP Japão: A vingança de Verstappen

Max Verstappen tinha sede de vingança, esmagar a concorrência e foi exactamente que isso fez em Suzuka, dominando completamente todo o fim-de-semana do Grande Prémio do Japão. A derrota em Singapura tinha deixado marcas no neerlandês, não tanto pelo facto de ter visto interrompida a sua cavalgada vitoriosa, mas antes pelo facto de no paddock circularem teorias que apontavam para que a superioridade da Red Bull se devia a algo que as novas directivas técnicas da FIA impedia de manter…...