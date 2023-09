João Ferreira: “O Carlos Sousa deixou uma marca importante no TT, é para esse patamar que trabalho todos os dias”

Num ano em que disputa o Mundial de TT, João Ferreira correu, e venceu a Baja TT Reguengos depois de uma bela luta com o líder do campeonato, Tiago Reis. No Mundial de TT, continua a trabalhar com a X-Raid no projeto Yamaha T3, que continua em desenvolvimento. Falámos um pouco com o jovem piloto, do que tem sido esta época de Mundial de Todo-o-Terreno e do que tem sido a sua aprendizagem ao mais alto nível. https://soundcloud.com/autosportpt/joao-ferreira?si=574441c81eeb4130b948fb0728ecd423&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing...