F1, GP do Japão: McLaren promete muito para 2024

Depois do GP do Canadá, na oitava jornada da época, a McLaren tinha 17 pontos conquistados. Na jornada 16, que agora ficou concluída, tem 172 pontos. Se nas primeiras oito corridas fizeram 17 pontos, nas oito corridas seguintes fizeram 155. O quinto lugar está garantido e o quarto começa a ser uma hipótese, com a Aston Martin a claudicar. A McLaren foi de forma clara e inquestionável a segunda equipa mais rápida em pista em Suzuka. Tem sido uma evolução…...