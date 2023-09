F1, GP Japão: Max Verstappen terminou TL3 na frente dos dois McLaren

Max Verstappen fez o pleno nos treinos livres depois de voltar a ser o piloto mais rápido no último treino do Grande Prémio do Japão, com o registo 1:30.507s, batendo a dupla da McLaren, com vantagem de Lando Norris na frente de Oscar Piastri, por quase três décimos de segundo. A última hora de treinos em Suzuka teve pouca ação em pista na primeira metade da sessão, uma vez que muitas equipas optaram por manter os seus pilotos nas boxes…...