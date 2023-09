WRC: Pilotos e equipas querem provas mais compactas, menos ligações e mais descanso

Há muito tempo que os pilotos e navegadores do WRC, e ainda mais as estruturas globais das equipas do Mundial de Ralis se queixam dos horários das provas que são cada vez mais extensos, obrigando, não poucas vezes, a muito poucas horas de sono para mecânicos, engenheiros, todos os que suportam a ‘máquina’ do Mundial de Ralis.E o cansaço tem-se vindo a acumular ao longo dos anos, há perguntas que fazemos a esse respeito ano após ano e a perceção…...