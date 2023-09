F1: George Russell tem ou não qualidade para ser o futuro da Mercedes?

Dois centímetros. É a diferença entre estar no pódio ou ficar na cauda do pelotão. George Russell aprendeu da forma mais dolorosa que as pequenas margens fazem toda a diferença na F1. Russell estava a ter um fim de semana muito bom, talvez o melhor deste ano. Rápido, confiante, foi constantemente o homem em destaque na Mercedes, com Lewis Hamilton a não chegar perto do seu colega de equipa e a qualificação foi a maior prova disso. Na corrida, Russell conseguiu…...