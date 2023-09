F1, GP de Singapura: Sainz e Ferrari jogam bem no tabuleiro estratégico

Carlos Sainz venceu o Grande Prémio de Singapura, tornando-se no primeiro piloto a vencer uma corrida este ano sem um Red Bull à sua disposição, tendo jogado estrategicamente de forma magistral. No papel, o traçado de Marina Bay não era ajustado ao SF-23, dado exigir uma configuração de elevado apoio aerodinâmico, precisamente aquela em que o carro de Maranello mais dificuldades oferece aos seus pilotos. No entanto, as curvas curtas de baixa velocidade não são desfavoráveis ao Ferrari, que tem…...