F1, Lições do GP Singapura: Acabou por sair à Ferrari o ‘brinde’

Foi a Ferrari que acabou por preencher a lacuna no topo da classificação da Fórmula 1 que resultou da falta de performance da Red Bull no circuito de Marina Bay durante o Grande Prémio de Singapura. Até agora, com exceção da penúltima prova em Itália, Aston Martin, Mercedes e McLaren tinham estado mais próximas da equipa austríaca, mas quem conseguiu aproveitar a ‘ausência’ de Max Verstappen e Sergio Pérez na frente do pelotão foi Carlos Sainz, da Ferrari. Apesar dos…...