CPR, Rali da Água: Triunfo de Kris Meeke, quatro com boas hipóteses de ser campeões

Fantástico a todos os níveis este Rali da Água - Transibérico - Eurocidade Chaves / Verín. Luta pelo triunfo até ao fim, decisão à décima de segundo na derradeira especial, um rali muito difícil cheio de armadilhas e onde as boas e más escolhas de pneus foram decisivas, e por fim, resultados que permitem que a decisão do título se desenrole com os quatro candidatos ainda mais juntos em termos pontuais, podendo até a ser a PowerStage final e decidir…...