OPINIÃO: elétricos no WRC, não, mas o futuro continua incerto…

Já lá vai mais de um ano, no dia da Gala WRC 50, Peter Thul, diretor do Promotor do WRC, nos disse que carros elétricos não eram opção para um futuro a curto/médio prazo, e agora que disse exatamente o mesmo ao Dirtfish, já o podemos tornar público: “electric car, no way, José…”Todas as competições motorizadas têm a sua estrutura montada há muito, o tipo de provas e competição, e ao contrário das pistas, uma eventual transição de carros com…...