GP da Singapura GP: 5 histórias que prometem passar pelo paddock

A Fórmula 1 vai agora para fora da Europa, mas nem por isso as conversas do paddock deixam de ser interessantes. Fiquem com cinco histórias que prometem ser temas de conversa. Qual o impacto da diretiva técnica da FIA?Singapura será o evento em que a FIA colocará em prática uma nova forma de verificar se os carros de cada umas das equipas cumprem os limites de flexibilidades para os mais diversos componentes com influência aerodinâmica.Não existe um novo regulamento, antes…...