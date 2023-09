O futuro do Autódromo do Estoril é também o futuro da competição motorizada

Foi notícia ontem a providência cautelar ao Autódromo do Estoril, por parte de um grupo de moradores, que criou uma Associação para travar na justiça a poluição sonora. Apesar do Circuito do Estoril já existir desde 1972, pela primeira vez uma Juíza do Tribunal Cível de Cascais deu razão a um providência Cautelar interposta pelo grupo de moradores, considerando na sua decisão e citada pela SIC Notícias que “os habitantes das zonas afetadas e todos os que aí trabalham ou…...