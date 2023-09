Fórmula 1 LKY SUNZ a equipa do Hip-Hop

O anúncio quanto à decisão sobre os projetos dos candidatos a um lugar no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 está para breve e, presentemente, conhecem-se muitos dos planos na Andretti Global, mas muito pouco sobre as suas rivais, entre elas a LKY SUNZ, que partilhou com o AutoSport os seus planos. Os americanos têm sido muito vocais sobre os seus planos, tendo mesmo usado a visibilidade do seu nome para pressionar a FIA, a FOM e as atuais equipas…...