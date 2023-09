Liberty Media preocupada com o domínio de Max Verstappen na F1

Greg Maffei, Diretor Executivo da Liberty Media, revelou num evento organizado pela Goldman Sachs que está a começar a ficar preocupado com o domínio de Max Verstappen na F1 e nesse contexto o discurso, "para acalmar as águas" é algo do estilo: “venham ver a história a ser escrita”.Como é lógico, o domínio da Red Bull é um problema para a Liberty Media e para o interesse da F1 e não há nada que a ‘dona’ da F1 possa fazer.Depois…...