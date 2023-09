F1: Será Singapura a última oportunidade para evitar o pleno da Red Bull?

Faltam oito corridas para o fim da época e apesar de ainda termos muitas voltas pela frente, a probabilidade da Red Bull conseguir vencer as provas todas da época aumenta a cada corrida. Singapura será provavelmente a pista onde as equipas adversárias poderão estragar o recorde dos Bull´s. A Red Bull conta com 14 vitórias em 14 corridas em 2023 e 15 corridas consecutivas no primeiro lugar do pódio. A estatística é já impressionante, mas promete ser ainda melhor. A…...