Fórmula 1 2026: mais curtos, estreitos e leves…menos 50 Kg

Os monolugares de Fórmula 1 de 2026 vão ser mais curtos, estreitos e leves com a FIA a apontar para uma redução de 50 kg no peso. O detalhe não está totalmente definido, mas as linhas-mestras sim.Há muito que os mais atentos observadores do fenómenos da f1 dizem que os carros são demasiado grandes, pesados, o que naturalmente os torna menos maleáveis e ágeis, a lei da física assim o determina, ainda que como bem sabemos, os atuais não deixam…...