Sim, o WRC está sem rumo, mas não deverá perder qualquer marca…

A entrevista de Pierre Louis Loubet ao Corse Matin veio espoletar um receio que já existe há muito tempo, e que se sucedesse no final deste ano, seria bem provável que fosse o princípio do fim do WRC como o conhecemos. Mas o AutoSport sabe que não é bem assim o que foi dado à estampa pelo Corse Matin, ou melhor. É mais uma meia verdade...Sim, a M-Sport pode sair dos Rally1, mas isso não significa que os Ford Puma…...