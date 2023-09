GP Itália F1, Max Verstappen desfaz sonho dos ‘tifosi’

A Ferrari fez sonhar em Monza, mas a razão foi mais forte e Max Verstappen liderou a dobradinha da Red Bull no Grande Prémio de Itália, conquistando a sua décima vitória consecutiva, décima segunda da temporada, um novo recorde. MONZA, ITALY - SEPTEMBER 03: Carlos Sainz of Spain driving (55) the Ferrari SF-23 locks a wheel under braking as he defends his track position from Max Verstappen of the Netherlands driving the (1) Oracle Red Bull Racing RB19 during the…...