F1, Fred Vasseur: “Ferrari é o maior desafio, mas se ganhar, é de longe o maior sucesso…”

No Podcast Beyond The Grid, Fred Vasseur, chefe da Ferrari, deu uma interessante entrevista, que reproduzimos.O francês tem talvez o trabalho mais difícil no desporto automóvel. Depois de anos a dirigir as suas próprias equipas nas fórmulas juniores, o francês começou a trabalhar na F1 com a Renault, depois passou cinco anos a dirigir a Sauber - antes de ser chamado para assumir o comando da Ferrari no final do ano passado. Vasseur foi o convidado do podcast Beyond The…...