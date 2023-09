Pilotos pagantes com menos espaço na F1 é uma boa notícia, mas…

Há casos de sucesso e que até campeonatos do mundo de Fórmula 1 conquistaram, mas na maior parte dos casos isso não aconteceu. Os pilotos que pagavam a sua entrada na disciplina rainha sempre foi uma realidade, quase sempre porque se tratavam de equipas pequenas e com parcos meios para se aguentarem na competição. Quando chegava um piloto com um bom patrocinador ou tinha os bolsos carregados de dinheiro para ‘comprar’ um lugar, havia sempre uma equipa pronta para o…...