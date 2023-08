F1: Exemplo da McLaren serve de estímulo à Mercedes para lutar pelo título em 2024

A Red Bull continua com uma larga vantagem para as equipas adversárias, como vimos nos Países Baixos, mas Christian Horner continua a afirmar que as equipas se vão aproximar, desta vez apostando que nos próximos 12 a diferença entre todos os concorrentes será menor. Em declarações à publicação PlanetF1.com. Horner realçou que o facto de ainda não existir o próximo regulamento técnico para os chassis - que está em discussão para ser depois ser aprovado a tempo de entrar em…...