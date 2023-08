F1: Terá acabado a margem de manobra de Sargeant na Williams?

A escolha da Williams para companheiro de equipa de Alexander Albon recaiu em Logan Sargeant, piloto que substituiu Nicholas Latifi, que nunca conseguiu impor-se o suficiente na Fórmula 1. Latifi entrou na Fórmula 1 com um grande patrocinador que sustentava a sua carreira, numa equipa que precisava de dinheiro como pão para a boca. Depois da saída de rompante de Lawrence Stroll, que levou consigo Lance Stroll, e do fim da parceria com a RoKit, a equipa de Grove precisava…...