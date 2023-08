GP dos Países Baixos F1: Gasly e Alpine irrepreensíveis

A Alpine tem estado sob os holofotes, normalmente não pelos melhores motivos, mas no Grande Prémio dos Países Baixos, enquanto diversas equipas erravam estrategicamente, a formação do construtor gaulês esteve em grande nível e Pierre Gasly conquistou um merecido pódio. A equipa de Enstone chegou a Zandvoort ainda sem um chefe de equipa definitivo, mantendo-se Bruno Famin a ocupar o lugar interinamente, crescendo a ideia de que a Alpine continua sem um rumo, depois de as altas esferas da marca…...