GP dos Países Baixos F1: As decisões estratégicas da Red Bull

Max Verstappen venceu todas as contrariedades que o Grande Prémio dos Países Baixos lhe pôs para triunfar pela décima primeira vez esta temporada, nona consecutiva. As decisões da sua equipa nem sempre o favoreceram, mas nem isso o impediu de levar ao êxtase os fãs que forravam as bancadas de Zandvoort. Desde o Grande Prémio de Miami, a prova neerlandesa talvez tenha sido a que mais dificuldades lançou ao Bicampeão Mundial, mas este superou todas as contrariedades, conquistando um triunfo…...