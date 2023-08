F1, GP dos Países Baixos: Sergio Pérez recomeça com mais uma desilusão

Sergio Pérez terminou a primeira metade da época com prestações um pouco mais convincentes, mas o recomeço em Zandvoort acabou por ser novamente de desilusão. Ficou muito longe do colega de equipa em qualificação, em corrida voltou a falhar. Ficar a 1.3 segundos do tempo do colega de equipa em qualificação é muito. Demasiado. E mesmo que as condições traiçoeiras e variáveis da meteorologia de Zandvoort tenham influenciado o desfecho da qualificação, Pérez tinha de ter feito mais. Na corrida,…...