F1: A segunda vida de Alex Albon

A história de Alex Albon é de superação, de ir contra as probabilidades, de altos e baixos. É a história de um jovem talentoso que esteve por duas vezes para ficar para trás, mas com trabalho, humildade e dedicação, conseguiu conquistar o seu lugar. O tailandês Alexander Albon, nascido em Inglaterra, é filho de um ex-piloto de BTCC e da Porsche Carrera Cup (Nigel Albon). As corridas já estavam no sangue da família e o jovem também enveredou por esse…...