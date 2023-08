F1: E se apagássemos Max Verstappen do campeonato 2023?

Max Verstappen é rei e senhor da época 2023. As vitórias, os desempenhos dominadores, a facilidade com que recuperar posições quando a isso é obrigado faz do piloto neerlandês, o grande responsável pelo interesse reduzido da época. Verstappen vai ser campeão e apenas uma hecatombe poderá impedir este cenário de acontecer. É apenas uma questão de tempo. Mas... e se retirássemos Verstappen da equação? O que aconteceria às contas do título sem a influência de Verstappen. Foi esse exercício que…...