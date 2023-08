F1: Frustração na Williams por falta de acordo sobre exceção ao limite orçamental 

Reunida a Comissão de F1 em Spa-Francorchamps, não houve acordo quanto a alguma alteração concreta ao regulamento financeiro da disciplina. Relativamente à permissão para que algumas equipas possam atualizar as suas infraestruturas sem que entrem em incumprimento, o chefe de equipa da Williams ficou desapontado por não se ter alcançado um entendimento. Sobre este tema, a Comissão “debateu o objetivo de eliminar a discrepância inerente entre equipas com diferentes níveis de infraestruturas no âmbito dos regulamentos financeiros”, lê-se no comunicado…...