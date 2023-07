GP Bélgica F1: Impossível parar Verstappen

Max Verstappen entrou para o fim-de-semana do Grande Prémio da Bélgica com uma penalização de cinco lugares na grelha de partida, mas nem por um momento alguém duvidou da sua vitória, que acabou por se verificar de forma esmagadora. O neerlandês montava em Spa-Francorchamps a sua quinta caixa de velocidades, o que lhe valia o castigo já mencionado. No entanto, a majestosa pista desenhada na floresta das Ardenas prometia ser o local ideal para que o pudesse fazer, uma vez…...