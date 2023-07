F1: Comissão da FIA – o que está em cima da mesa

Dia 28 de Julho a Comissão de Fórmula 1 reunir-se-á em Spa-Francorchamps, onde se realiza no próximo fim-de-semana o Grande Prémio da Bélgica, sendo diversos os assuntos em agenda que poderão criar alguns atritos entre as equipas.Em cima da mesa para discussão estarão, pelo menos, quatro temas – pneus, motores, transmissões e Tecto Orçamental.A comissão de Fórmula 1 é composta pela FIA, a FOM e as equipas, contando cada uma destas entidades com dez votos, no entanto, as equipas podem…...