WRC, Balanço de ‘meia-época’: M-Sport Ford WRT

Terminadas que estavam as duas primeiras provas do ano, a equipa M-Sport Ford estava na lua. Quando a equipa britânica trocou os casacos de inverno por calções e mangas de camisa, a viagem da Suécia para o México foi feita com todos literalmente nos ‘píncaros’.O herói que regressava à equipa, Ott Tänak, tinha conseguido uma vitória sólida em Umeå e liderava o campeonato de pilotos com três pontos de vantagem sobre o atual detentor da coroa, Kalle Rovanperä.Foi como se…...