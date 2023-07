WRC, Balanço de ‘meia-época’: Hyundai Motorsport

A trágica perda de Craig Breen dominou, compreensivelmente, a primeira metade da temporada de 2023 do Campeonato do Mundo de Ralis da Hyundai Motorsport. O irlandês tinha regressado ao construtor coreano e imediatamente fez sorrir as pessoas com um excelente segundo lugar no Rali da Suécia.A reação da Hyundai e de toda a comunidade do WRC foi uma manifestação de pesar e amor por tudo o que Craig Breen representava. Os seus companheiros de equipa, Thierry Neuville, Esapekka Lappi e…...