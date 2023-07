WRC, Balanço de ‘meia-época’: Toyota Gazoo Racing

Chegamos a meio da época do WRC com a Toyota com 48 pontos de avanço para a Hyundai, três pilotos nos três primeiros lugares do campeonato, Kalle Rovanpera, Elfyn Evans e Sébastien Ogier e os seus pilotos na frente de todas as estatísticas, quer seja vitórias por piloto ou por equipa, pódios, classificativas ganhas, na frente dos rali. Enfim, tudo o que importa. Por tudo isto, é difícil imaginar como é que a primeira metade da campanha da Toyota no…...