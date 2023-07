GP Grã-Bretanha F1: McLaren incomoda Max Verstappen

O vencedor do Grande Prémio da Grã-Bretanha foi o suspeito do costume, Max Verstappen, mas a grande surpresa foi a McLaren que mostrou ter um carro competitivo, tendo até incomodado neerlandês.A formação de Woking tinha já dado um salto competitivo no Red Bull Ring, com o novo pacote técnico no carro de Lando Norris, sendo o inglês batido apenas pelos Red Bull e por Charles Leclerc na corrida austríaca. Fotos Martin Trenkler No entanto, em Silverstone, até à qualificação, a…...